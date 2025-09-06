Sabato 6 Settembre 2025

Ostacolo alla pace

6 set 2025
Mattarella, forze economia e lavoro sanno che leva Ue decisiva

Oggi più che mai le forze dell'economia e del lavoro sono consapevoli che la leva europea è decisiva. C'è bisogno di istituzioni europee più forti, di volontà di governi capaci di non arrendersi a pericoli e regressioni che non sono ineluttabili. L'Europa, con i suoi traguardi di civiltà, è il testimone che possiamo, e dobbiamo, trasmettere alle nuove generazioni.

Lo afferma Sergio Mattarella nel videomessaggio inviato al forum di Cernobbio. "La difesa della civiltà europea - tutt'uno con lo sviluppo della sua società e della sua economia - richiede il coraggio di un salto in avanti verso l'unità. Tutti siamo chiamati a contribuire a questa impresa. Grazie per il concorso che i partecipanti al Forum vorranno darvi", conclude.

