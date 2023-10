Mattarella, fondi per la ricerca sono sotto gli standard

"Purtroppo sappiamo che le nostre risorse globalmente destinate alla ricerca scientifica sono limitate rispetto agli standard che dovremmo raggiungere. Constatiamo anche che tanti giovani vanno all'estero e vi restano non perché non vorrebbero lavorare in Italia, ma perché da noi talune condizioni - economiche e professionali - sono poco aperte, meno competitive". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale in occasione dei "giorni della ricerca".