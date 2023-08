Mattarella firma il decreto Asset e il decreto Giustizia

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato ed emanato il decreto legge, varato lunedì dal Consiglio dei ministri, contenente le disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici. Il provvedimento contiene - tra le altre misure - la tassa sugli extraprofitti delle banche, le misure sui taxi e contro il caro voli. Mattarella ha anche firmato il decreto legge contenente "disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della Pubblica amministrazione". Si tratta del cosiddetto dl Giustizia approvato lunedì scorso in Consiglio dei ministri.