Mattarella, evitare prolungamenti di vuoti e incertezze provinciali

Le norme attualmente in vigore, che definiscono le strutture e gli ambiti delle Province, sono legate a una transizione interrotta e, indipendentemente dai giudizi sul percorso allora ipotizzato, che io non posso esprimere, creano vuoti e incertezze che non possono protrarsi, con il rischio che cittadini e comunità paghino il prezzo di servizi inadeguati, di competenze incerte, di lacune nelle funzioni di indirizzo e coordinamento. La Costituzione richiede di essere attuata: lo ha affermato il Presidente Sergio Mattarella parlando all'Aquila all'Assemblea Nazionale delle Province d'Italia.