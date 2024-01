Mattarella, doveri istituzionali, agire con disciplina e onore nelle funzioni pubbliche

Il presidente Sergio Mattarella ha incontrato al Quirinale i vincitori dell'ottavo Corso-concorso SNA di formazione dirigenziale. Durante l'incontro, il presidente ha sottolineato l'importanza per i "pubblici impiegati" di essere "al servizio esclusivo della Nazione", come richiesto dalla Costituzione nell'articolo 98. Inoltre, ha ribadito che coloro che ricoprono pubbliche funzioni devono agire "con disciplina ed onore", come stabilito nell'articolo 54. Il riferimento alla "disciplina" è particolarmente significativo, soprattutto per i dirigenti, come un richiamo all'auto-disciplina.