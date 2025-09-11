Giovedì 11 Settembre 2025

Più lavoro, più guadagno

Maurizio Sacconi
Più lavoro, più guadagno
Mattarella, diversità è valore che rende più forte la società
11 set 2025
Mattarella, diversità è valore che rende più forte la società

"Consolida la struttura sociale di ogni Paese"

"Consolida la struttura sociale di ogni Paese"

"Consolida la struttura sociale di ogni Paese"

La tutela delle minoranze e la loro presenza "è un patrimonio che arricchisce i nostri due paesi li rende più capaci di essere nella dimensione europea che stiamo vivendo da protagonisti, davvero capaci di comprendere come si cresce e come si sviluppa, perché la diversità è un valore che rende più forti, consolida la struttura sociale di ogni paese". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando da Capodistria, seconda tappa della sua visita in Slovenia.

Sergio Mattarella