Europa, ultima fermata

Europa, ultima fermata
Ultima oraMattarella, dal capodanno ebraico invito contro la violenza
21 set 2025
Mattarella, dal capodanno ebraico invito contro la violenza

Auguro un riflessione profonda nella comunità nazionale

"In occasione del Capodanno Ebraico - Rosh haShanà - giungano ai concittadini delle comunità ebraiche italiane gli auguri più intensi". Si tratta di una "ricorrenza che richiama ai valori di una convivenza basata sul rispetto reciproco, la solidarietà, la pace, propri alla Repubblica. Un messaggio di speranza e rigenerazione che interroga severamente gli accadimenti attuali, invitando a respingere con fermezza ogni forma di violenza, intolleranza, discriminazione, che colpisca la dignità delle persone, la libertà, la vita umana e ignori le ragioni e le necessità altrui". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una dichiarazione.

"Auguro che questa festa possa portare ad una riflessione profonda nella comunità nazionale, per un percorso che rechi fiducia, serenità e concordia, a beneficio dell'intera collettività nazionale e internazionale", conclude.

