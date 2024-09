Con l'arrivo del governo di centrodestra di Giorgia Meloni i rapporti tra Italia e Germania "non sono mutati. Sia perche' sono cosi' solidi che superano i diversi cambiamenti, sia perche' e' oggettivo" il buon rapporto, come dimostra il Piano siglato l'anno scorso tra i due governi e la telefonata di ieri tra la premier e il cancelliere Scholz". Lo ha detto Sergio Mattarella in una conferenza stampa a Berlino.