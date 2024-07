Mattarella cita il Papa, la democrazia non gode di buona salute

"'Nel mondo di oggi, diciamo la verità, la democrazia non gode di buona salute. Questo ci interessa e ci preoccupa, perché è in gioco il bene dell'Uomo'. Non sono parole mie. Le ha pronunciate pochi giorni orsono, con l'efficacia comunicativa che lo caratterizza, Papa Francesco, il primo Pontefice sudamericano della Storia". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento al Centro Brasiliano per le relazioni internazionali di Rio de Janeiro. Il capo dello Stato è intervenuto anche sul rapporto tra G7 e G20. "Questo è un tempo - ha spiegato - che richiede dialogo e confronto. Constato con vera soddisfazione che tra le presidenze del G7 e del G20 esistono ampie sintonie. Un disallineamento marcato tra due consessi così importanti per il dibattito internazionale sarebbe stato un imperdonabile errore gravido di conseguenze". "L'Italia - ha proseguito - guarda con grande ammirazione al lavoro avviato dalla presidenza brasiliana per giungere al lancio di un'Alleanza Globale contro la Fame e la Povertà in occasione del summit G20 di novembre. L'Italia sostiene pienamente questa iniziativa ed è pronta a collaborare a tutti i livelli"