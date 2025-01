Mattarella celebra le Nazionali di Tennis al Quirinale: "Spirito di squadra fondamentale"

"L'aspetto più importante, oltre alla vittoria che suscita entusiasmo, è il modo in cui ci si impegna. Lo spirito di squadra, l'armonia all'interno dei gruppi, la collaborazione piena tra atleti e atlete". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale le Nazionali italiane di Tennis femminile e maschile vincitrici del BJK Cup e della Coppa Davis.

"Avete posto il tennis italiano ai vertici mondiali e al maggiore livello di popolarità e pratica nel nostro Paese e questo fa ben sperare per il futuro e per le nuove leve. Mai avremmo sperato di arrivare a questi risultati: per questo voglio ringraziarvi singolarmente. Mi auguro che questa abitudine si ripeta nel tempo", ha aggiunto il Capo dello Stato.