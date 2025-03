Mattarella celebra la Giornata dell'unità nazionale all'Altare della Patria

Cerimonia per la Giornata dell'unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera, con le alte cariche dello Stato all'Altare della Patria. Accolto in piazza Venezia dal ministro della Difesa Guido Crosetto, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo l'inno nazionale ha deposto una corona di alloro sulla tomba del Milite ignoto. Dopo essersi soffermato in raccoglimento, Mattarella ha concluso la cerimonia salutando le autorità e le alte cariche presenti alla cerimonia, tra cui la premier Giorgia Meloni, il presidente del Senato Ignazio La Russa, quello della Camera Lorenzo Fontana, e il presidente della Corte costituzionale Giovanni Amoroso.