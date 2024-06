Mattarella arrivato in Moldova per la visita di Stato

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato da pochi minuti all'aeroporto di Chişinău per la visita di Stato in Moldova. Domani sono in programma gli incontri ufficiali ma già questa sera il capo dello Stato raggiungerà il palazzo della Repubblica dove sarà accolto dalla presidente della Repubblica di Moldova, Maia Sandu. A seguire presidente assisterà al Concerto dell'orchestra della Filarmonica Nazionale moldova "Serghei Lunchevici".