Giovedì 4 Settembre 2025

L'attenzione sul ceto medio

Raffaele Bonanni
L'attenzione sul ceto medio
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Giorgio ArmaniPatrimonio ArmaniMacchina di Santa RosaKate Middleton biondaItalia-Cipro basket
Acquista il giornale
Ultima oraMattarella al Csm, auspico trasparenza al di là delle divisioni
4 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Mattarella al Csm, auspico trasparenza al di là delle divisioni

Mattarella al Csm, auspico trasparenza al di là delle divisioni

Il capo dello Stato dopo la seduta del plenum

Il capo dello Stato dopo la seduta del plenum

Il capo dello Stato dopo la seduta del plenum

"Con questa ripresa dei lavori si apre l'ultima fase dell'attuale consiliatura, anche con il rinnovo ormai prossimo della composizione delle commissioni". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine della seduta del plenum straordinario del Consiglio superiore della magistratura che ha eletto Pasquale D'Ascola nuovo primo presidente della Corte di Cassazione. "Auspico come sempre - ha sottolineato - che il Csm continui ad assicurare tempestività e trasparenza alle proprie decisioni. Siamo tutti consapevoli che queste devono essere fondate su criteri ed elementi di valutazione al di sopra di pregiudiziarie divisioni di parte".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata