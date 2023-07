Mattarella, agire sul clima, serve un'azione congiunta Ue

"La presidente della Grecia Katerina Sakellaropoulou ed il presidente Sergio Mattarella hanno avuto un colloquio telefonico in cui hanno espresso forte preoccupazione per l'emergenza climatica. Sakellaropoulou ha sottolineato la necessità di un'iniziativa congiunta da parte dei Paesi dell'Europa del Sud per affrontare i rischi climatici nel Mediterraneo. Mattarella ha risposto positivamente alla proposta. Grecia e Italia possono creare un fronte comune per sensibilizzare l'Ue, gli altri Paesi del Mediterraneo e la comunità internazionale, al fine di agire più rapidamente ed efficacemente". Lo si legge in una nota.