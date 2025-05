"E' un piacere incontrarla e dialogare con lei, far le congratulazioni per le elezioni e per l'avvio della sua presidenza, piena di speranza per il Libano e per tutti quanti nell'area del Mediterraneo, italiani compresi. E' per me un'occasione per riaffermare la grande amicizia che lega l'Italia al Libano. Benvenuto Presidente".

Lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella incontrando al Quirinale il presidente della Repubblica Libanese Joseph Aoun.