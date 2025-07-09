Mattarella a Zelensky, posizione Italia ferma, pieno appoggio

"Benvenuto in questo palazzo: è un gran piacere incontrarla nuovamente per ribadire la grande amicizia e il pieno sostegno dell'Italia all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina". Lo ha sottolineato il presidente Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Il capo dello Stato ha espresso "la vicinanza più intensa e concreta" dell'Italia: "la nostra posizione è e rimane assolutamente ferma e vorrei esprimere la nostra ammirazione per il comportamento del popolo ucraino, cosa che rafforza la nostra convinzione di appoggio e sostegno pieno nei confronti del vostro Paese".