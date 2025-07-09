Venerdì 10 Ottobre 2025

Se il pallone diventa politica

Giulio Mola
Se il pallone diventa politica
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Nobel per la PaceAccordo GazaManovra 2026Guerra UcrainaMaria Cristina GalloMeteo weekend
Acquista il giornale
Ultima oraMattarella a Zelensky, posizione Italia ferma, pieno appoggio
9 lug 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Mattarella a Zelensky, posizione Italia ferma, pieno appoggio

Mattarella a Zelensky, posizione Italia ferma, pieno appoggio

Grande ammirazione per il comportamento del popolo ucraino

Grande ammirazione per il comportamento del popolo ucraino

Grande ammirazione per il comportamento del popolo ucraino

"Benvenuto in questo palazzo: è un gran piacere incontrarla nuovamente per ribadire la grande amicizia e il pieno sostegno dell'Italia all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina". Lo ha sottolineato il presidente Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Il capo dello Stato ha espresso "la vicinanza più intensa e concreta" dell'Italia: "la nostra posizione è e rimane assolutamente ferma e vorrei esprimere la nostra ammirazione per il comportamento del popolo ucraino, cosa che rafforza la nostra convinzione di appoggio e sostegno pieno nei confronti del vostro Paese".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata