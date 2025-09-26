Mattarella a Flotilla, accogliete mediazione Patriarcato Latino

Venerdì 26 Settembre 2025

26 set 2025
Salvaguardare valore iniziativa, evitare rischi alle persone

"Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre a rischio l'incolumità di ogni persona. A questo scopo e al fine di salvaguardare il valore dell'iniziativa assunta - valore che si è espresso con ampia risonanza e significato - appare necessario preservare l'obiettivo di far pervenire gli aiuti raccolti alla popolazione in sofferenza. Mi permetto di rivolgere con particolare intensità un appello alle donne e agli uomini della Flotilla perché raccolgano la disponibilità offerta dal Patriarcato Latino di Gerusalemme - anch'esso impegnato con fermezza e coraggio nella vicinanza alla popolazione di Gaza - di svolgere il compito di consegnare in sicurezza quel che la solidarietà ha destinato a bambini, donne, uomini di Gaza". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

