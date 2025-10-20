Domenica 19 Ottobre 2025
Rossi e Indy, miti senza fine
Leo Turrini
Rossi e Indy, miti senza fine
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Assalto ultrasManovraAffitti breviBtp ValoreFurto LouvreGaza
Acquista il giornale
Ultima oraMattarella, a Bruxelles come a casa, è la capitale d'Europa
20 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Mattarella, a Bruxelles come a casa, è la capitale d'Europa

Mattarella, a Bruxelles come a casa, è la capitale d'Europa

In Belgio c'è un modello di collaborazione esemplare

In Belgio c'è un modello di collaborazione esemplare

In Belgio c'è un modello di collaborazione esemplare

"Non posso tacere di una sensazione che tutti avvertiamo giungendo a Bruxelles, sentendoci a casa in quanto capitale d'Europa. Questo in Belgio è un modello di collaborazione esemplare nella vita del nostro continente, ma non soltanto nel nostro continente". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Parlamento di Bruxelles, incontrando il Presidente del Senato, Vincent Blondel, e il Presidente della Camera dei Rappresentanti, Peter De Roover.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata