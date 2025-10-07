Martedì 7 Ottobre 2025

Il Pd allontana i centristi

Mattarella a base Amari in Estonia,dove partono jet Italia

Top gun e radar in missione Nato vicino al confine con la Russia

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, visiterà venerdì 10 ottobre la base militare di Amari, in Estonia, ultimo avamposto dell'Europa al confine della Russia. Vi opera la Task force Air, composta da personale dell'Aeronautica Militare e dell'Esercito altamente specializzato. L'Italia ha assunto la responsabilità della sorveglianza dello spazio aereo baltico lo scorso primo agosto. Dalla base di Amari sono partiti lo scorso 19 settembre due F35 italiani dopo che tre caccia russi Mig-31 hanno sorvolato lo spazio aereo dell'Estonia. I militari italiani operano nell'ambito della missione NATO enhanced Air Policing,

