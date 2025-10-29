Matilde Lorenzi, in Procura a Bolzano procedimento penale

"La Procura della Repubblica di Bolzano ha accolto le nostre richieste e ha dato impulso ad un procedimento penale, ad oggi pendente, in cui è in corso un incidente probatorio che porterà a ricostruire, sia dal punto di vista della dinamica, sia da quello medico, le cause della tragedia che ha colpito tutti noi". Lo rende noto la famiglia di Matilde Lorenzi, la sciatrice della Nazionale juniores tesserata con l'Esercito morta un mese prima di compiere vent'anni, caduta in allenamento in Val Senales, in Alto Adige, lo scorso anno.