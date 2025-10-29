Mercoledì 29 Ottobre 2025

Profeti di sventura

Raffaele Marmo
Profeti di sventura
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Contratto colf e badantiSinner ParigiSpalletti JuveBonus mamme 2025Uragano Melissa live
Acquista il giornale
Ultima oraMatilde Lorenzi, in Procura a Bolzano procedimento penale
29 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Matilde Lorenzi, in Procura a Bolzano procedimento penale

Matilde Lorenzi, in Procura a Bolzano procedimento penale

Lo rende noto la famiglia della sciatrice morta in allenamento

Lo rende noto la famiglia della sciatrice morta in allenamento

Lo rende noto la famiglia della sciatrice morta in allenamento

"La Procura della Repubblica di Bolzano ha accolto le nostre richieste e ha dato impulso ad un procedimento penale, ad oggi pendente, in cui è in corso un incidente probatorio che porterà a ricostruire, sia dal punto di vista della dinamica, sia da quello medico, le cause della tragedia che ha colpito tutti noi". Lo rende noto la famiglia di Matilde Lorenzi, la sciatrice della Nazionale juniores tesserata con l'Esercito morta un mese prima di compiere vent'anni, caduta in allenamento in Val Senales, in Alto Adige, lo scorso anno.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata