Massiccio attacco russo sull'Ucraina, in volo jet polacchi

La Polonia ha fatto fatto decollare i propri aerei per garantire la sicurezza aerea dopo che la Russia ha lanciato un attacco su larga scala con droni che ha interessato diverse città dell'Ucraina occidentale, tra cui Leopoli, vicino al confine polacco. Tra le città ucraine colpite nel massiccio attacco aereo russo ci sono anche Ivano-Frankivsk e Zaporizhzhia, dove si registrano una vittima e nove feriti.

"Gli aerei polacchi e alleati stanno operando intensamente nel nostro spazio aereo, mentre i sistemi di difesa aerea e di ricognizione radar basati a terra hanno raggiunto il massimo livello di prontezza operativa" ha dichiarato il Comando operativo delle Forze armate polacche in un post su X dove si parla di azioni "di natura preventiva" che "mirano a proteggere lo spazio aereo e i cittadini, soprattutto nelle aree adiacenti alla regione minacciata".

L'Aeronautica Militare ucraina ha lanciato l'allarme per l'avvicinamento di droni russi in diverse regioni dell'Ucraina. A Zaporizhzhia appunto una persona è morta e almeno altre nove sono rimaste ferite a seguito degli attacchi congiunti, ha riferito il capo dell'Amministrazione militare regionale Ivan Fedorov. L'Amministrazione militare regionale ha riferito anche che alcuni quartieri della città sono rimasti senza elettricità e acqua a causa degli attacchi. Anche una parte di Leopoli è senza elettricità a seguito dell'attacco russo, ha riferito su Telegram il sindaco Andriy Sadovyi. Sadovyi aveva precedentemente affermato che il trasporto pubblico a Leopoli era bloccato a causa del massiccio attacco nemico.