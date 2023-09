Massiccio attacco russo su Odessa, Kiev lo conferma

ha aggiunto -. Tuttavia, questo è il motivo per cui l'attacco avvenuto stasera è stato massiccio e con mezzi combinati". Come ha annunciato l'esercito di Kiev questa mattina, i russi hanno lanciato su Odessa 19 droni Shahed di fabbricazione iraniana, due missili supersonici Onyx e 12 missili Kalibr. Tutti i droni e gli 11 missili Kalibr sono stati abbattuti dalle difese aeree. Nell'attacco una donna è rimasta ferita (non un uomo come riportato in precedenza) e sono stati segnalati danni "significativi". I missili Onyx hanno colpito i granai del porto. Inoltre, è scoppiato un incendio in un hotel del porto chiuso da diversi anni e un magazzino e un'abitazione nel quartiere hanno subito danni. Detriti di droni abbattuti hanno danneggiato l'edificio di un'impresa e un'abitazione alla periferia di Odessa.