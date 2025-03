Massiccia protesta a Belgrado contro il governo serbo di Vucic

Tra le 275.000 e le 325.000 persone hanno partecipato oggi alla manifestazione di protesta a Belgrado contro il governo serbo e il presidente Aleksandar Vucic, secondo l'organizzazione Arhiv javnih skupova (Archivio degli incontri pubblici), un gruppo indipendente formato da giornalisti e intellettuali specializzati da diversi anni nel conteggio delle manifestazioni. "Tra le 275.000 e le 325.000 persone hanno partecipato al raduno, ma c'è la possibilità che il numero sia stato ancora più alto", ha affermato l'organizzazione.

Si tratta di una stima molto più alta rispetto alle cifre rese note dal governo. Il presidente Vucic a fine giornata ha affermato che il numero dei partecipanti al raduno a Belgrado ha oscillato fra gli 88 mila, secondo l'Agenzia della sicurezza militare, e i 107 mila secondo il ministero dell'Interno e le forze di polizia. "Un numero enorme di persone, una gran parte delle quali giunta da altre località della Serbia", ha osservato Vucic, che ha espresso soddisfazione per essere riusciti a mantenere un sostanziale clima di pace e stabilità per tale grande manifestazione.

"Voglio esprimere la mia soddisfazione, come presidente posso dire che si è svolta una grande protesta contrassegnata da una enorme e negativa energia, con rabbia e sdegno nei confronti delle autorità, ma non ci sono state né vittime né feriti gravi", ha poi aggiunto Vucic, che si è detto "orgoglioso" del comportamento della polizia e dei servizi di sicurezza che, come fatto anche nei giorni scorsi, "hanno garantito la sicurezza di tutti i partecipanti" alla manifestazione.