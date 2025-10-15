Mase, sportello bonus veicoli elettrici parte 22 ottobre

Lo sportello online per la presentazione delle domande da parte dei cittadini e delle microimprese per il rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici sarà ufficialmente aperto il prossimo martedì 22 ottobre 2025, alle ore 12:00. La misura è prevista dal Pnrr.

Lo annuncia il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica in una nota. "Per garantire una compilazione corretta e uniforme delle istanze - si legge- il Ministero ha predisposto dei video tutorial dedicati, distinti per tipologia di beneficiario, con istruzioni puntuali sulle modalità di accesso alla piattaforma e sulla procedura operativa da seguire".

L'intervento, finanziato con risorse europee, complementare all'investimento per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica, spiega il ministero- "mira a favorire la transizione verso una mobilità a zero emissioni, sostenendo cittadini e microimprese che scelgono di sostituire veicoli inquinanti con mezzi elettrici di nuova generazione. Inoltre, per le microimprese sarà disponibile un link di consultazione diretta del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), che consentirà di verificare in tempo reale il plafond residuo ai fini dell'applicazione del regime "de minimis", nel pieno rispetto dei massimali previsti dalla normativa europea.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti saranno diffusi attraverso i canali ufficiali del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.