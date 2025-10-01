Mercoledì 1 Ottobre 2025

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis
Pd vince se detta temi e obiettivi
Aereo militare cadutoMilitari morti SabaudiaFlotilla newsFemminicidio PaupisiSciopero treni
1 ott 2025
Martusciello, in Campania via libera di FI a Giosy Romano

"C'è il via libera di Forza Italia a Giosy Romano. Se dovesse essere il civico scelto non avremmo problemi ad appoggiarlo. Abbiamo detto più volte che non abbiamo preclusioni nei suoi confronti. Se Fratelli d'Italia ha superato le difficoltà interne per me si può chiudere ora". Lo ha detto Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania.

© Riproduzione riservata