Martin domina le prime prove libere del GP Giappone MotoGp

Jorge Martin domina la prima sessione di prove libere del Gran premio del Giappone della MotoGp, sul circuito di Motegi. Lo spagnolo ha segnato il tempo di 1'45"192 in sella alla Ducati del team Prima Pramacha. Secondo posto per il connazionale Augusto Fernandez della GasGas Factory. Miglior italiano della prova è Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing), terzo a +0"180. Quarto posto per la Ducati di Francesco Bagnaia, a +0"439. Dodicesimo Franco Morbidelli e quattordicesimo Fabio Di Giannantonio.