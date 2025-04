Mark Carney: Il Canada chiede rispetto agli USA per un partenariato equo

Il premier canadese Mark Carney ha detto in una intervista esclusiva alla Bbc che il suo Paese merita "rispetto" dagli Stati Uniti e ha avvisato che permetterà un partenariato commerciale e di sicurezza tra Canada e Usa solo "alle nostre condizioni". Il leader del partito liberale ha anche assicurato che l'integrazione del Canada come "51/mo Stato" americano "non accadrà mai e poi mai". Carney ha inoltre chiarito che non visiterà Washington finché non ci sarà una "seria discussione" sulla sovranità del Canada.