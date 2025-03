Mario Draghi chiude con ironia l'audizione al Senato sulla Competitività europea

"Sentite io vedo che voi guardate l'orologio, quindi vi ringrazio moltissimo per l'attenzione. Grazie". Così Mario Draghi, consulente speciale della presidente della Commissione Ue, ha chiuso la sua audizione in Sala Koch del Senato rivolgendosi ai parlamentari mentre rispondeva alle domande poste sul sul Rapporto sul futuro della Competitività europea. Un'allusione ironica - poco dopo l'ex premier e presidente Bce aggiungerà "no no, scherzavo" sorridendo, arrivata dopo due ore e mezza di intervento fra decine di domande dei parlamentari.

La chiusura - dopo una richiesta di due minuti in più rispetto alla chiusura programmata per le 12,30 - è arrivata mentre Draghi rispondeva dapprima sulla necessità di superare il meccanismo decisionale europeo basato sull'unanimità, poi sul fatto che anche in Europa esistono Paesi con la stessa innovazione, crescita della produttività, della ricchezza e del reddito nazionale come gli Usa: "un suggerimento - è la frase di chiusura su un tema in cui Draghi in passato aveva citato la Svezia - è quello di guardare anche a questi Paesi".