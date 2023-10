Marines USA verso Israele, almeno altre 2 navi Cnn

Almeno altre due navi della Marina degli Stati Uniti, trasportanti migliaia di Marines, stanno dirigendosi dal Golfo verso la costa israeliana per aiutare in qualsiasi potenziale risposta degli USA ai combattimenti in corso tra Hamas ed Israele, in particolare per l'evacuazione di cittadini americani. Si tratta della nave d'assalto anfibia USS Bataan e della nave da sbarco anfibia USS Carter Hall, che possono lanciare moto d'acqua per traghettare le persone dalla riva alle navi. Lo riferisce la CNN citando due dirigenti del Pentagono.