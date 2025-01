Marinella Giannina Terragni nominata nuova garante per l'infanzia e l'adolescenza

Marinella Giannina Terragni è la nuova garante per l'infanzia e l'adolescenza, nominata dai presidenti del Senato e della Camera. Subentra alla garante uscente, Carla Garlatti.

"Congratulazioni ed auguri di buon lavoro a Marinella Giannina Terragni", ha commentato l'on. Michela Vittoria Brambilla, presidente della commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.

"Sono certa che potrà esercitare nel migliore dei modi una funzione molto importante per i bambini e gli adolescenti del nostro Paese, in un momento di grandi cambiamenti e di crescente incertezza anche per le generazioni più giovani. Al Garante uscente, Carla Garlatti - aggiunge l'on. Brambilla - va il ringraziamento mio personale e, credo, di tutti coloro che nel nostro Paese hanno a cuore i diritti dei bambini e dei ragazzi, per la passione e la competenza con cui ha svolto il mandato e per gli obiettivi raggiunti".