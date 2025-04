Marine Le Pen: Omaggio ai Sostenitori dopo la Condanna all'Ineleggibilità

Davanti ad una folla di sostenitori a place Vauban a Parigi, Marine Le Pen ha reso omaggio all'"eccezionale sussulto popolare per la democrazia e per il diritto". "Per me è impossibile nascondere l'emozione nel vedervi qui e al nostro fianco in tutto il Paese - ha aggiunto la leader del Rassemblement National condannata all'ineleggibilità in primo grado per 5 anni al processo per i falsi impieghi all'europarlamento - grazie di essere venuti per difendere ciò che questa decisione ha calpestato e a cui tengo sopra ogni cosa: il mio popolo, il mio Paese e il mio onore". "Tutti devono saperlo: non mollerò di un centimetro", ha aggiunto.