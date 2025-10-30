Marina Berlusconi,riforma della giustizia è una vittoria di papà

Giovedì 30 Ottobre 2025
La madre di tutte le battaglie
David Allegranti
30 ott 2025
"Grazie a suo coraggio e sofferenza passo avanti per l'Italia"

"Ci sono vittorie che arrivano tardi, forse troppo tardi, ma che restano grandi e decisive. Quella di oggi è la vittoria di mio padre, Silvio Berlusconi. Sono la sua forza, il suo coraggio, la sua determinazione e, purtroppo, anche la sua sofferenza, ad aver reso possibile una giornata che segna un passo avanti importante per la democrazia e per la verità in questo Paese". Lo afferma la presidente di Fininvest e di Mondadori, Marina Berlusconi, primogenita dell'ex premier.

