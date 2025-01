Mariann Budde: la vescovo che sfida Trump su diritti gay e immigrazione

Mariann Budde, la donna vescovo che ha sfidato dal pulpito Donald Trump per le sue politiche anti gay e anti immigrati, è una delle voci più influenti della Chiesa episcopale americana, nota per il suo impegno verso la giustizia sociale e i diritti umani.

Budde aveva già criticato Trump quando, durante le proteste del movimento Black Lives Matter per la morte dell'afroamericano George Floyd nell'estate 2020, l'allora presidente aveva usato la storica chiesa episcopale di St. John a Washington come sfondo per una foto con una bibbia in mano: la vescova aveva criticato pubblicamente l'evento, dichiarando che Trump aveva sfruttato il luogo sacro per fini politici senza consultare la diocesi.

Nata nel 1959 e cresciuta in Minnesota, Budde ha un master in teologia del Virginia Theological Seminary e un dottorato della University of San Francisco. E' la prima donna vescovo della Diocesi Episcopale di Washington.