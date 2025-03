Maria Lisa Ròdano: prima Vicepresidente donna della Camera e simbolo dell'emancipazione femminile

Testimone di un'eccezionale stagione di partecipazione democratica, Maria Lisa Ròdano fu protagonista anche della storia della Camera dei deputati. Il 24 luglio del 1963 fu eletta Vicepresidente di questa istituzione, diventando la prima donna a presièdere i lavori di un'assemblea parlamentare. Così il Presidente della Camera Lorenzo Fontana ricorda Marisa Rodano, in occasione dell'evento "Marisa Cinciari Rodano. Un impegno dalla parte delle donne", in Sala della Regina alla Camera.

"La ricordiamo oggi, in previsione della Giornata Internazionale della Donna, per il suo instancabile impegno a favore dei diritti delle donne", spiega Fontana, ricordando che vent'anni prima della sua elezione alla vicepresidenza di Montecitorio "il 25 luglio 1943, era appena uscita dal carcere in cui era stata rinchiusa per la sua attività di opposizione al regime fascista. La sua battaglia per l'emancipazione femminile iniziò proprio negli anni della Resistenza a Roma. Dopo la liberazione della capitale fu tra le fondatrici e poi Presidente dell'Unione Donne Italiane".

"Sempre attenta alle istanze delle donne - prosegue Fontana - era fortemente convinta che la loro libertà e la loro indipendenza fossero determinanti per la trasformazione sociale e per la crescita democratica. Questo aspetto del suo pensiero ci permette di svolgere una riflessione più ampia sul contributo offerto dalle donne alla nostra società e allo sviluppo della democrazia. La loro etica del lavoro e la profonda dedizione al bene comune hanno arricchito il processo di costruzione del nostro ordinamento".

"L'ingresso delle donne nelle Istituzioni - afferma il Presidente della Camera - è stato dunque uno snodo cruciale nella storia del Paese. L'anno prossimo ricorrerà l'80° anniversario del riconoscimento del diritto di voto alle donne che, nell'Assemblea Costituente, portarono la loro sensibilità, umana e politica, e le loro esperienze. È soprattutto grazie a loro se venne introdotto il principio della parità dei diritti della donna lavoratrice, la tutela della famiglia, della maternità e dell'infanzia. Ed è proprio ai lavori per la stesura della nostra Costituzione che la Camera ha voluto dedicare il podcast I giorni delle Costituenti. È un documentario che ripercorre in modo dettagliato la partecipazione delle prime 21 deputate elette il 2 giugno 1946 alla scrittura del testo costituzionale. Oggi sarà pubblicato il quarto episodio, dedicato alla celebrazione della Giornata della donna, che si svolse alla Costituente l'8 marzo 1947. In quella circostanza, due delle deputate intervenute in Aula, pur appartenendo a schieramenti politici opposti, rivendicarono il ruolo delle donne nella ricostruzione sociale e politica del Paese".

"Ricordare oggi Maria Lisa Ròdano - conclude Fontana - significa rievocare la lunga strada percorsa dalle donne italiane per ottenere una piena partecipazione alla vita democratica. Un cammino fatto di coraggio e di determinazione. A loro va il nostro riconoscimento".