Margherita Agnelli chiede a che titolo i quadri sono al Lingotto

Margherita Agnelli, tramite i suoi legali, ha inviato una lettera a Fca e Stellantis, società guidate dal figlio John Elkann, per chiedere "documentazione relativa al titolo in base al quale Fca Partecipazioni detenga opere d'arte e beni di terzi, compresi gli originali di alcune di quelle" che lei stessa ritiene di sua proprietà e che sono state ritrovate dalla Gdf nei dell'"Archivio Centro Congressi" del Lingotto. La lettera, tradotta anche in inglese, è dall'avvocato Dario Trevisan, e fa parte della vicenda, finita nelle aule di giustizia, della battaglia tra madre e figli attorno all'eredità di Gianni Agnelli.