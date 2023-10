Marelli sospende la procedura di chiusura di Crevalcore

Dopo il tavolo al Mimit con sindacati "l'azienda ha condiviso la proposta del ministro Urso al fine di lavorare a un tavolo congiunto con il governo, la regione Emilia-Romagna e le parti sociali, per l'identificazione di una soluzione che preservi la continuità industriale del sito di Crevalcore". La procedura di chiusura è stata dunque sospesa. Marelli ha annunciato inoltre di aver dato mandato ad un advisor per individuare possibili acquirenti per favorire l'operazione di reindustrializzazione del sito.