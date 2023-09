Marelli a Crevalcore, sospesa la chiusura, interviene la Sindacati

Marelli ha sospeso fino al prossimo incontro del 28 settembre con i lavoratori la decorrenza della procedura di chiusura di Crevalcore, come comunicato dall'azienda. Fim Fiom Uilm Fismic Uglm Aqcfr hanno rilasciato una nota in cui hanno definito questo primo risultato "importante", poiché permetterà di iniziare il confronto con l'azienda senza un contatore già attivo. I sindacati vogliono un confronto per arrivare ad una soluzione che garantisca la continuità produttiva ed occupazionale del sito di Crevalcore.