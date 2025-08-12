Lunedì 11 Agosto 2025

Leo Turrini
12 ago 2025
Mare e laghi italiani, il 34% è fuorilegge per inquinamento

Golette Legambiente, 'febbre' del Mediterraneo al top dal 2016

Inquinamento, maladepurazione e crisi climatica minacciano sempre più mare e laghi italiani. E' quanto emerge dai risultati delle campagne estive di Legambiente - Goletta Verde (giunta alla 39/a edizione) e Goletta dei Laghi (20/a edizione) - presentati oggi a Roma: su 388 campionamenti effettuati nelle acque costiere e lacustri in 19 regioni dagli oltre 200 volontari e volontarie di regionali e circoli dell'associazione ambientalista, il 34% è risultato oltre i limiti di legge, ossia 1 campione su 3.

In particolare, il 35% dei punti campionati con Goletta Verde è risultato inquinato o fortemente inquinato con una media di un punto ogni 80 chilometri, per i laghi il 30% è risultato oltre i limiti di legge. Migliore la situazione per i campioni prelevati direttamente in mare o nelle acque del lago, ossia in aree lontane da foci o scarichi, dove solo il 15% dei punti campionati è risultato oltre i limiti di legge (30 su 200).

Record degli ultimi dieci anni per la temperatura media delle acque superficiali del Mediterraneo, risultata di 25,4 gradi centigradi a giugno e luglio, la più calda dal 2016 ad oggi. Il 54% (101 su 188) delle foci dei fiumi, canali e corsi d'acqua che sfociano a mare o nel lago è risultato inquinato o fortemente inquinato. Il 56%, non controllato dalle autorità competenti e quindi non balneabile, risulta avere in prossimità della foce una spiaggia libera.

Per Legambiente è "urgente approvare un piano nazionale per la tutela delle acque costiere e interne, prevedere più risorse per ammodernare gli impianti di depurazione, più controlli da parte di Regioni, Arpa e Comuni sui punti critici e una migliore gestione delle acque interne".

