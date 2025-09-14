Domenica 14 Settembre 2025

Kirk, brutto clima anche in Italia

Bruno Vespa
Kirk, brutto clima anche in Italia
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Guerra EuropaTyler RobinsonTestamento ArmaniMondiali atleticaMondiale volley
Acquista il giornale
Ultima oraMarco Rubio è arrivato in Israele
14 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Marco Rubio è arrivato in Israele

Marco Rubio è arrivato in Israele

La visita arriva dopo l'attacco contro Hamas in Qatar

La visita arriva dopo l'attacco contro Hamas in Qatar

La visita arriva dopo l'attacco contro Hamas in Qatar

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio è arrivato in Israele dopo aver espresso ieri il fermo sostegno dell'amministrazione di Donald Trump al suo alleato, nonostante i recenti attacchi israeliani in Qatar. Secondo il Dipartimento di Stato americano, lo scopo del viaggio di Rubio è quello di assicurare a Israele il sostegno degli Stati Uniti, in vista del prossimo riconoscimento di uno Stato palestinese da parte di diversi Paesi all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Donald Trump