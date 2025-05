Marco Rubio: Dialogo in buona fede con l'Ucraina unica via per la pace

Un "dialogo in buona fede" con l'Ucraina è l'unica strada. Lo ha detto il segretario di stato Marco Rubio al ministro degli esteri russo Serghei Lavrov, secondo quanto riportato dai media americani. "Il segretario di stato Marco Rubio ha parlato con il ministro degli esteri russo Serghei Lavrov. Rubio ha dato il benvenuto allo scambio di prigionieri durante il fine settimana e ribadito gli appelli del presidente Trump a un dialogo costruttivo e in buona fede con l'Ucraina, come unica via per mettere fine alla guerra", afferma il Dipartimento di stato.