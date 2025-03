Marco Rubio avverte il Venezuela: attacco alla Guyana avrà conseguenze gravi

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha messo in guardia il Venezuela sulle possibili conseguenze di un attacco o di un'azione contro il suo vicino ricco di petrolio, la Guyana. "Se loro (i venezuelani) attaccassero la Guyana o attaccassero (il gruppo petrolifero americano) ExxonMobil (...) sarebbe una giornata molto brutta, una settimana molto brutta per loro. Finirebbe male", ha detto il funzionario americano in una conferenza stampa a Georgetown, capitale della Guyana.

Da tempo il Venezuela tenta di annettersi l'Esequibo, regione della Guyana ricca di petrolio.