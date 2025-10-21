Marco Giordani nuovo amministratore delegato di Prosieben

Il consiglio di amministrazione di Prosieben, controllata tedesca di Mfe, ha nominato Marco Giordani nuovo amministratore delegato con effetto immediato. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che il direttore finanziario di Mfe prende il posto di Bert Habets, che rimane in azienda come consulente. Giordani viene affiancato dal neodirettore finanziario Bob Rajan, che succede a Martin Mildner, il quale lascia invece consensualmente l'azienda. Rinuncia all'incarico anche il direttore generale Markus Breitenecker, che non verrà invece sostituito.

La nomina di Giordani segue i recenti avvicendamenti nel consiglio di sorveglianza a seguito dell'Opas di Mfe che che si è chiusa a inizio settembre portando il Biscione al 75% dell'emittente.

Per fare spazio ai nuovi soci di maggioranza lo scorso 18 settembre si erano fatti da parte Klára Brachtlová, emanazione dell'ex-socio Ppe, e l'indipendente Christoph Mainusch, entrambi membri del consiglio di sorveglianza. I due sono stati sostituiti lo scorso 9 ottobre da Michael Eifler e Simone Sole, che verranno poi riconfermati in assemblea. Con le ultime due nomine il nuovo corso di Prosieben si concretizza a livello esecutivo.