Marcia dei familiari ostaggi, 'intesa non minaccia la sicurezza'

I familiari degli ostaggi israeliani, ancora nelle mani di Hamas a Gaza, stanno marciando per le strade di Tel Aviv invitando la squadra negoziale che si trova in Qatar a "non tornare senza un accordo! Negoziate finché non ci sarà una fumata bianca", hanno affermato. Danny Elgert, il cui fratello Itzik è stato rapito nella Striscia di Gaza, ha sottolineato che "un accordo per la restituzione dei rapiti non è una minaccia alla sicurezza".