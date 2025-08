Marchi alcol a Trump, 'non colpire l'Ue con il 15%'

I dazi Usa del 15% sulle bevande alcoliche Ue potrebbero causare perdite per quasi 2 miliardi di dollari al settore e mettere a rischio 25mila posti di lavoro negli Stati Uniti. E' l'allarme lanciato da 57 gruppi industriali di vino e distillati in una lettera indirizzata a Donald Trump, pubblicata dalla Toasts Not Tariffs Coalition.

I rappresentanti dell'intera filiera - produttori, importatori, distributori, rivenditori e ristoratori Usa, organizzazioni che rappresentano grandi marchi europei come Campari, Pernod Ricard e Diageo - chiedono un'esenzione per vino e liquori e un accordo che "assicuri un commercio equo e reciproco".