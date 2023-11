Marcella Bella, con Gianni non sentivo necessità scrivere ora sì

Per la prima volta autrice delle sue canzoni e dopo 6 anni dal suo ultimo album in studio, Marcella Bella continua le celebrazioni per i 50 anni di carriera con 'Etnea', che esce venerdì 1 dicembre disponibile in vinile nero 180 g in edizione numerata e limitata e in cd maxi formato con booklet di 24 pagine e 4 foto esclusive. "Prima non avevo mai sentito la necessità di scrivere, perché avevo un fratello fantastico, un grande artista - ha detto oggi presentando il disco - Poi Gianni si è ammalato e ho cominciato a chiedermi: ma se voglio fare un disco nuovo devo cercare collaborazioni, così ho trovato autori e poi ho voluto provare a scrivere qualche testo e ho cominciato con una e alla fine sono arrivata a 7. Sono stata felicissima e tutti mi dicevano che erano belle". Nell'album, composto da 10 brani e prodotto da Fausto Cogliati, ha scelto di avere al fianco tra gli autori il fratello Rosario Bella, ma un brano 'Un amore speciale' è scritto proprio da tutti e 4 i fratelli Bella (Marcella, Gianni, Rosario e Antonio). "Gianni ha fortemente voluto partecipare alla stesura della musica", ha detto la cantante. C'è anche un brano che parla della violenza sulle donne, 'Mi rubi l'anima' per il quale ha voluto vicino Loredana Berté. "Io però nutro molta fiducia anche in tanti altri uomini - ha aggiunto - e sono certa che ci staranno vicini per superare queste mattanze: uomini aiutateci". In occasione dell'uscita del disco, Marcella Bella sarà impegnata in un instore tour, che comincia giovedì 30 novembre a Milano (Feltrinelli Duomo ), per proseguire il 4 dicembre a Palermo (Feltrinelli Via Cavour), il 5 a Catania (Feltrinelli Via Etnea) e il 15 a Roma (Discoteca Laziale).