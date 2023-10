Mappare le circa 200 miliardi di cellule del cervello umano

Oltre 86 miliardi di neuroni e altre 100 miliardi di cellule di 3.000 tipologie differenti: sono i numeri incredibili dell'Atlante delle Cellule del Cervello Umano e dei Primati, realizzato nell'ambito della Brain Initiative, un progetto coordinato dall'Istituto di Sanità americano NIH che coinvolge decine di centri di ricerca di tutto il mondo. I dati sono stati pubblicati in 21 ricerche su Science, Science Advances e Science Translational Medicine. La Brain Initiative è uno sforzo senza precedenti, nato nel 2013, per comprendere meglio il funzionamento del cervello umano, rispondere alle domande fondamentali su cosa ci rende umani e sviluppare nuove terapie contro le malattie che lo colpiscono. La mappatura completa delle cellule che compongono il cervello, fatta analizzando l'espressione dei vari geni, ha mostrato che ogni regione del cervello è caratterizzata da differenti proporzioni di cellule, ben 3.000 tipologie. Questi dati sono fondamentali per capire come funziona il cervello, le differenze tra il nostro e quello degli altri primati, migliorare l'uso degli organoidi e capire lo sviluppo di alcune malattie. Secondo Ed Lein, dell'Istituto Allen negli Stati Uniti, coinvolto in molti dei 21 studi pubblicati, "si tratta di un momento cruciale per le neuroscienze, grazie alle più moderne tecnologie è possibile comprendere in dettaglio l'organizzazione delle cellule del cervello umano e degli altri primati".