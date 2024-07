Manuela Cacciamani, nuova Amministratore delegato di Cinecittà

''Mi complimento con Manuela Cacciamani, nuovo Amministratore delegato di Cinecittà, una professionista competente della quale negli anni ho imparato a conoscere le capacità non solo lavorative ma anche umane, fondamentali per il ruolo che andrà a ricoprire in un'azienda simbolo dell'eccellenza dell'industria dell'audiovisivo italiana e internazionale. Ringrazio la Presidente uscente Chiara Sbarigia, che è stata riconfermata, per il grande lavoro svolto nello scorso mandato e le faccio un immenso in bocca al lupo per le importanti sfide che la vedranno impegnata e che ci attendono. Sono certa che svolgeranno al meglio questo avvincente, ma al contempo complesso compito". Lo dichiara il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, che aggiunge: ''Rivolgo infine i migliori auguri di buon lavoro agli altri nominati nel cda, Isabella Ciolfi, Giuseppe De Mita, Enrico Cavallari''.