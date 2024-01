Mantovano, sono aumentati attacchi cyber dopo Ucraina e Gaza

"Si registra un incremento significativo di attacchi cyber dopo l'Ucraina e, ancora di più, dopo il conflitto in Medio Oriente, che mirano anche a provocare danni d'immagine. Ricordiamo in occasione di una visita del presidente Zelenski in Italia il sito del ministero degli Esteri e quelli di altre istituzioni venivano attaccati da hacker. La legislazione in materia risale a quasi 20 anni fa e per il cyber sono più di un'era geologica". Lo ha detto l'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano, illustrando il ddl in materia di cybersicurezza approvato oggi dal Consiglio dei ministri.