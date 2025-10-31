Venerdì 31 Ottobre 2025

Un disordine durato 30 anni

Maurizio Sacconi
Un disordine durato 30 anni
31 ott 2025
31 ott 2025
Mantovano, pieni poteri sono del giudice che blocca politica

"O di chi non dà seguito alle indagini per i disordini a Roma"

Pieni poteri sono di chi per via giudiziaria blocca la politica dell'immigrazione impedendo le espulsioni perché nessuno Stato tra quelli di provenienza dei migranti irregolari è sicuro. I pieni poteri sono di chi blocca la politica industriale fermando gli impianti, per esempio, dell'ex Ilva con un sequestro di cui non si sa niente da mesi. I pieni poteri sono di chi a fronte di 262 persone denunciate per i disordini di qualche settimana fa nel centro di Roma non dà nessun seguito di indagine e rilascia immediatamente in libertà gli unici due arrestati. Credo che vada usata la specificazione rispetto ai pieni poteri". Lo ha affermato il sottosegretario Alfredo Mantovano, ospite di '5 minuti', in onda questa sera su Rai1, rispondendo a una domanda di Bruno Vespa sulle opposizioni che affermano che la premier Giorgia Meloni voglia i "pieni poteri".

