Mantovano, natalità priorità, misure strutturali in arrivo

Il Governo deve rispettare gli impegni assunti e, tra questi, consideriamo una priorità il rilancio della natalità. La denominazione del Ministero di cui è titolare Roccella non è un'etichetta ma un impegno per tutto il Governo. In questa manovra, la denominazione "natalità" si tradurrà in misure concrete più strutturali rispetto a quelle della precedente legge di bilancio, nonostante le ristrettezze e le difficoltà. Lo ha annunciato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, all'iniziativa The Young Hope. "Il Governo non è uno psicoterapeuta, non deve scioccare, ma mantenere gli impegni presi", ha poi risposto con una battuta alla giornalista che gli chiedeva se in manovra sono previsti interventi shock per la natalità.